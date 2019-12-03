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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر البلوغ المبكر على وزن الفتيات؟ دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت أن النساء اللائي بدأن سن البلوغ مبكرًا يعانين من زيادة الوزن، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws".
وعلى وجه التحديد، قال الباحثون إن النساء اللاتى بلغن مبكراً أكثر عرضة لارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، وهو تقدير الدهون في الجسم على أساس الوزن والطول.
وقام الباحثون في جامعة إمبريال كوليدج في لندن بتحليل بيانات مئات الآلاف من النساء في المملكة المتحدة، وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها تزيد من الأدلة التي تربط البلوغ المبكر ووزن النساء البالغات.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن البلوغ المبكر هو بحد ذاته عامل خطر على زيادة الوزن لدى النساء.
وقال مؤلف الدراسة "ديبندر جيل" إنه ليس من الواضح سبب ظهور البلوغ المبكر للسمنة لدى النساء البالغات، لكن الفتيات اللاتي ينضجن في وقت مبكر قد يواجهن ضغوطًا اجتماعية مختلفة عن الفتيات اللائي نضجن لاحقًا.
والاحتمال الآخر هو أن الآثار الجسدية للتغيرات الهرمونية خلال فترة البلوغ - مثل نمو الثدي - تؤثر على فرص الفتاة في زيادة الوزن في وقت لاحق.
وقد نشرت الدراسة مؤخرا في المجلة الدولية للسمنة.
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