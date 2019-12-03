أعراض الولادة القيصرية في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - أمنية كل امرأة حامل أن تلد ولادة طبيعية، ولذلك فهي تسأل عن أعراض الولادة القيصرية أي فتح البطن في الشهر التاسع من الحمل، والواقع أن لا أعراض مسبقة يمكن ملاحظتها ويمكن أن تؤكد حتمية الولادة القيصرية، معنا الدكتورة عبلة عبد الهادي، اختصاصية النساء والولادة،لتحدثنا عن الولادة القيصرية... بعض العوامل التي تتحكم في الولادة القيصرية: عمر الأم.

وضعية الجنين.

وضعية المشيمة.

الحالة الصحية العامة للأم.

الحمل بتوأم. متى يلجأ الطبيب إلى الولادة القيصرية؟ في حال ظهور بعض الأعراض في الشهر التاسع ومن خلال متابعة حالة الحمل لدى الطبيب فمن الممكن أن: يكون وضع الجنين بالعرض ولم ينزل برأسه في وضعية الولادة الطبيعية في الحوض، وفي هذه الحالة قد يكون السبب تشريحياَ لدى المرأة فهناك نساء يعانين من تشوهات في الحوض أو ضيق في الحوض مما يحتم إجراء الولادة القيصرية، كما أن هناك بعض النساء اللواتي يطلب منهن ممارسة الرياضة وكذلك القيام بوضعية مسح الأرضية وإطالة الركوع في الصلاة لكي يغير المولود من وضعيته. Advertisements عدم وصول الأكسجين للجنين في مرحلة الولادة والخوف على حياة الجنين فيتم اتخاذ إجراء الولادة القيصرية.

التفاف المشيمة حول الجنين بحيث تشكل خطراً على حياته أو نزول المشيمة قبل الجنين أثناء الولادة الطبيعية. توقف حركة الجنين أو ضعف النبض لديه، ما يستوجب إنقاذ حياته.

حدوث النزيف أثناء الولادة الطبيعية والخوف على حياة المرأة الحامل. متى يمكنك الشك أنك قد تلدين ولادة قيصرية؟ في حال كنت في عمر متقدم "أكثر من 35 سنة".

في حال ولدت بالسابق ولادة قيصرية.

في حال الحمل بتوأم.

في حال وجود تشوهات ظاهرة في جهازك الهيكلي مثل الانزلاق الغضروفي، العرج، وجود ساق أطول من ساق، فكل هذه إشارات تشير إلى مشاكل في الحوض وعدم نجاح الولادة الطبيعية.

وجود أعراض تسمم الحمل أثناء فترة الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم. كيف أستعد للولادة القيصرية؟ يجب أن تكوني على استعداد للولادة القيصرية من خلال: لديك فحص دم كامل وشامل.

لديك فحص لوضع الرئتين عند الجنين.

لديك شخص يستطيع العناية بأطفالك الآخرين.

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