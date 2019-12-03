يُعد الحديد من أهم المعادن والعناصر التي يحتاجها الجسم لنموه وتطوره؛ لكونه مسؤولاً عن صناعة بروتين الهيموجلوبين الخاص بنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم، وحدوث نقص في معدن الحديد يعني الإصابة بفقر الدم، وبالتالي يسبب مشكلات صحية للجسم، وسوف نتحدث عن أسباب نقص الحديد في الدم، وكذلك أعراض نقص الحديد في الدم.

اقرئي أيضا

علاج ألم كعب القدم، بالأعشاب



العامل الوراثي



العامل الوراثي من أسباب نقص الحديد في الجسم، ومن هذه الأمراض الوراثية أنيميا البحر المتوسط.



اضطرابات الأمعاء



من أسباب نقص الحديد في الجسم مشكلات المعدة، ومنها التلبك المعوي.



النزيف الداخلي



يتسبب النزيف الداخلي في نقص مستوى الحديد في الجسم.



سوء التغذية



سوء التغذية وتناول الأطعمة غير الصحية، وأيضاً الخالية من معدن الحديد، يسببان نقصاً في الحديد.



بطانة الرحم المهاجرة



بطانة الرحم المهاجرة، أو ما تُسمى بالانتباذ البطاني الرحمي، في حالة إصابة المرأة بها تؤدي إلى نقص الدم في منطقة الحوض أو البطن.

Advertisements



الولادة



تفقد الأم الكثير من الدم عند الولادة؛ فيسبب لها نقصاً في مستوى الحديد.



بعض الأمراض



هناك العديد من الأمراض التي تسبب نقصاً في مستويات الحديد، مثل مرض قرحة المعدة أو سرطان الأمعاء، وحساسية القمح.



أعراض نقص الحديد

اقرئي أيضا

كيفيه علاج تكيس المبايض بالأعشاب في المنزل



- شحوب الجلد والأظافر.

- تضخم اللسان وظهور شقوق على جانب الفم.

- تساقط الشعر وعدم نموه مرة أخرى حتى يتم تحسين مستوى الحديد.

- الدوخة أو الدوار.

- الضعف العام.

- التعب الشديد والإعياء.

- التهاب اللسان.

- برودة اليدين والقدمين.

- ألم في الصدر.

- تسارع ضربات القلب وضيق في التنفس.

- صداع الرأس.

- ضعف الشهية، وخاصة عند الرضع والأطفال.

- التعب والإرهاق الشديدين.

- الإصابة بالعدوى.

- الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية، مثل: الطين، وتُعرف هذه الظاهرة بمصطلح البيكا.

اقرئي أيضا