أغراض ممنوع وضعها في الميكروويف!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

مع التقدم الهائل الذي حدث في عصرنا الحالي، أصبح كل شيء يصنع لتسهيل حياتنا وتوفير الوقت والجهد والطاقة، وغالباً ما نستخدم المايكروويف من أجل تسخين الطعام المثلج أو البارد، لكن هناك أغراض متنوعة لا يجب إدخالها إلى الميكروويف فهي ممكن أن تسبب حريقاً أو تلحق أضراراً، وهي:



- البيض غير المقشر: لا تحاولي غلي البيض في المايكروويف إذ يمكن للبيضة أن تنفجر في حال تسخينها لمدة طويلة.

- الألومينيوم: ينصح بعدم استخدام الألومينيوم إذ إنها تمنع الطاقة التي يولدها الميكروويف.

- الأعشاب: لا يجب عليك تجفيف الأعشاب المبلّلة في الميكروويف وإلاّ يمكن أن تسبّب باندلاع حريق.

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- وعاء من البلاستيك: يصبح الوعاء البلاستيكي غير صالح للإستعمال في حال تم وضعه داخل الميكروويف.

- أكواب السفر: غالباً ما تكون هذه الأكواب مصنوعة من الحديد لذلك يمنع إدخالها الى الميكروويف، ففي حال كنت تريدين تسخين السائل بداخله، ننصحك بنقله إلى كوب آخر.

- الصحون ذو الديكور المعدني: يمنع إدخال المعدن إلى الميكروويف وإلا ستتسبّب بالحريق.

- الملابس: كثيرون من يضعون بعض القطع من الملابس في الميكروويف لتدفئتها وارتدائها لاحقاً خصوصاً في فترة الشتاء، لكن يعتبر هذا الأمر خطيراً لأنه قد يسبب بحريق.

لذلك، انتبهي جيداً من الغرض الذي تضعيه داخل الميكروويف وتأكدي من أنه صالح ولن يسبّب أي أذى أو ضرر.