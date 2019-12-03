شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الشحوم والوزن الزائد؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 اذا كنتم تعانون من مشكلة في التخلص من الشحوم والوزن الزائد، جربوا ملعقة من هذه الوصفة السحرية قبل النوم لإذابة شحوم الكرش والارداف، حيث يمكنها أن تفقدكم 5 كيلو في 15 يوماً من دون تعب ورجيم.

مكونات الوصفة: ثوم مفروم، قرفة، عسل، زيت زيتون. Advertisements طريقة التحضير: - اخلطوا نفس المقدار من كل مكون وامزجوها جيداً حتى تصبح متجانسة. - قبل النوم تؤكل ملعقة من هذا المزيج مع كوب من اليانسون او النعنع الدافئ.

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