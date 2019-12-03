لا تشارك هذه الاشياء مع أحد.. لهذا السبب!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

بعض الأمور تكون مشاركتها مع صديقاتك أو شقيقاتك خطرة على صحتك وصحتهم، نظراً لامكان انتقال بعض أنواع الفيروسات أو الامراض بشكل أو بأخر.



وبالتالي عليك عدم مشاطرة هذه الاشياء والمحافظة عليها للاستعمال الشخصي الخاص بك فقط، ومنها:

- الصابون: فقد وجد للاستخدام الشخصي فقط وبالتالي من الخطأ والخطر مشاركته مع أي كان، خصوصاً لدى الاستحمام، فبذلك امكان لانتقال الفيروسات والامراض سواء الداخلية أو الجلدية.

علماً أن الصابون غالباً ما يكون ضمن أجواء رطبة، ومن المعروف أن الرطوبة تسهّل نمو الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ومن الامراض الشائعة نتيجة الاستخدام المشترك للصابون ما يعرف بانفلونزا المعدة والتي تسبّب التهابات خطيرة وشديدة.

- المناشف: فمن المتعارف عليه أن المناشف تشكل أرضاً خصبة للجراثيم والبكتيريا، خصوصاً تلك المبلّلة، وبالتالي من الخطر مشاركتها مع أي كان ويتوجّب عليك تخصيص المناشف للاستخدام الشخصي الخاص، فبذلك تتجنّبين انتقال العدوى الفطرية للجلد والجراثيم.

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- ليف الحمام: تشكّل ليف الحمام، أرضاً خصبة لنمو الجراثيم والبكتيريا وتكاثرها نظراً لتعرّضها الدائم للمياه ووجودها في مكان رطب بشكل مستمر وبالتالي مشاركة استعمالها قد يتسبّب لك بحب الشباب ونمو الفطريات على الاظافر وقد تتطور الى أمراض أكثر وأشد خطورة.

- ملاقيط للحواجب: فإن لم يتم تنظيفها بشكل مستمر وتعقيمها، وتحوّلت الى استخدام مشترك بين عدد كبير من الاشخاص، يمكن أن تصبح أداة لنقل العدوى والامراض المنقولة عبر الدم وبالتالي يتوجّب عليك الحذر من هذا الموضوع وأخذه على محمل الجدّ والتأكد من تنظيف هذه الادوات بشكل جيد.

- مزيل للعرق: من الخطر تقاسم مزيل العرق مع احد، فبذلك تكونين ترفعين من خطورة اصابتك بأمراض جلدية أو انتقال العدوى الى جسمك.

- الاقراط: يشكّل الاستخدام المشترك للاقراط، خطراً على صحتك فهناك امكان انتقال الامراض التي تنتقل عبر الدم وبالتالي يتوجب عليك إما تخصيص الاقراط للاستخدام الشخصي أو التأكد من تطهيرها وتعقيمها قبل استخدامها.

- سماعات الاذن: الاستعمال المشترك لسماعات الاذن قد يشكل خطراً على صحتك من ناحية انتقال أمراض الاذن أو العدوى وبالتالي من المهم جداً إما تخصيصها للاستخدام الخاص أو القيام بتعقيمها جيداً قبل استعمالها.