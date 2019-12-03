دراسة: الثوم أكثر فاعلية من مزيلات العرق للرجال!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

خلصت دراسة طبية حديثة مؤخراً إلى نتائج غريبة قد تصدم النساء قبل الرجال، حيث ذكرت الدراسة أن تناول الرجال للثوم يعد عامل جذب للنساء، وذلك ليس من أجل رائحته الذاتية النفاذة والكريهة، بل بسبب تأثيره على رائحة العرق الذكوري.



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وقد ذكرت الدراسة المنشورة في "تلغراف" البريطانية أن رائحة العرق المنبعثة من الرجل بعد تناول الثوم تجذب النساء؛ لأنها تنبئ عن وضع صحي جيد لدى الرجل بعكس الأوضاع العادية التي تكون فيها رائحة عرق الرجال منفرة جداً، والسبب في ذلك هو مقاومة الثوم للجراثيم وقدرته على القضاء على الميكروبات التي تسبب روائح العرق الكريهة.

ومن الجدير بالذكر أن الثوم له العديد من المنافع الصحية كالمساعدة على تجنب نزلات البرد وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.