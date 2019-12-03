"فيبروميالجيا".. مرض يضرب العضلات والمفاصل والسبب مجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الألم العضلي الليفي المعروف باسم "فيبروميالجيا" Fibromyalgia هي حالة مرضية مزمنة ناتجة عن اختلال معالجة الألم في الجسم، وإن كان السبب الأساسي مجهولا.

وقال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن "فيبروميالجيا" يؤدي إلى انتشار الألم في أماكن متعددة بالجسم، مثل العضلات والمفاصل والأوتار، إضافة إلى آلام البطن والأمعاء وصعوبات التنفس والسلس البولي والإرهاق المستمر.

وأضاف أن هذه الحالة تؤثر بالسلب على النفس أيضا؛ إذ غالبا ما تقترن المتاعب الجسدية بأخرى نفسية، مثل اضطرابات النوم وضعف التركيز واعتلال المزاج والشعور بالخوف والقلق.

وأشار إلى أن سبب "فيبروميالجيا" غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو إلى التوتر النفسي الشديد المستمر على مدار فترة طويلة.

وذكر المركز الألماني أن العلاج يقوم على المفاهيم الكلية، التي تتم على المستويين الجسدي والنفسي، بهدف تخفيف الألم المزمن.