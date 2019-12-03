ماذا يكشف طعامك عن شخصيتك؟

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

بعض الناس يشتهون الجبن في حين يحب آخرون الشوكولاتة. ولكن هل تعرفين أن الأطعمة التي تفضلينها تكشف الكثير عن شخصيتك؟



حدّدي مزاجك في الطعام هل هو حلوّ أو مالح لتكتشفي دلالات ذلك في شخصيتك.

1- إذا كنت تفضلين الأطعمة الحلوة أنتِ شخصية ودودة

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إذا كنت تتمنين أن تأكلين الحلويات طوال اليوم، فأنتِ ودودة. ينجذب إليك الآخرون فوراً لأنك ترسلين إشارات إيجابية، ناهيك عن أنه يمكنك حرفياً أن تجري محادثة لمدة 40 دقيقة مع جدال. لديك أيضاً جانب حماسي وقدرة على التركيز وتسعين لتحقيق هدفك بقوة ووقودك هو الأطعمة الحلوة.

2- إذا كنت تفضلين الأطعمة المالحة أنتِ شخصية هادئة

إذا كنت تشتهين قطعة كبيرة من البيتزا فأنتِ مسترخية وهادئة بطبعك. يستمتع الآخرون بصحبتك وتنسجمين مع الجميع. أنتِ مسترخية للغاية ولكن هناك بعض الأمور التي تزعجك من وقت لآخر. حسناً، فأنتِ بشر أيضاً. وحين تتناولين شيئاً مالحاً تشعرين أن ما يزعجك أصبح أمراً تافهاً.