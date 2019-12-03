لهذا السبب.. ننسى أحلامنا فور الإستيقاظ من النوم

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

جميعنا عندما ننام نحلم أحلام كثيرة ومتنوعة ، نحلم بأشخاص يعيشون معنا وأشخاص فارقناهم وأناس رحلوا من الحياة ، نحلم بالذهاب إلى أماكن غريبة من الممكن أننا لم نرها في حياتنا الحقيقة أبداً نحلم بأشياء غريبة ، مع إختلاف شعورنا في كل حلم ، أحيانا يصاحب أحلامنا الفرح والسعادة أحيانا الحزن وأحياناً أخرى الخوف والرعب من شيء ما .



ولكن فور إستيقاظنا من النوم لا نكاد نتذكر أي شيء عن تفاصيل أحلامنا ، يمكننا تذكر أنه كان حلم سعيد او حزين أو مخيف ولكن في الغالب لا نتذكر الحلم ذاته.

فما هو السبب وراء نسيان أحلامنا سريعاً عند إستيقاظنا من النوم ؟

إن السبب العلمي لهذا النسيان يعتبر بسبب بعض العوامل العصبية والكيميائية داخل الدماغ ، التي تحدث لنا في مرحلة النوم التي تعرف بمرحلة ” RAM ” وهذه المرحلة تتميز بأن حركات العين فيها تكون سريعة وتأتي لنا بهذه الأحلام .

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هناك هرمون يدعى ” هرمون النورادرينالين ” هذا الهرمون يفرز في الدماغ وهو المسؤول عن الوعي والفكر والذاكرة واللغة ، وأثناء النوم في مرحلة “حركات العين السريعة ” لا يتم إفراز هذا النوع من الهرمون مما يأثر بشكل كبير على ذاكرتنا بعدم تذكر ما شاهدناه في أحلامنا .

ولكن ليس هذا فقط السبب الوحيد لنسيان أحلامنا .

فبحسب قسم علم النفس والأعصاب ، فقد أجريت بعض الأبحاث والدراسات الحديثة أنه عندما نكون داخل أحلامنا يكون المخ يقوم بأنشطة مختلفة اخرى مما يجعل التفكير في الحلم غير واعي ـ وهذا التداخل في الأنشطة يجعل تذكر الحلم من الأمور الصعبة للدماغ .

وبطريقة أكثر بساطة أنه عندما نقوم بعمل معين ونقوم بالتفكير في شيء آخر لا نتذكره ، مثل هل تتذكر فيما كنت تفكر عندما كنت تغسل أسنانك هذا اليوم بالتأكيد من الصعب تذكر ذلك .

وفي النهاية : سبب نسيان الأحلام هو غياب بعد الهرمونات التي تفرزها الدماغ ويكون لها دور في التأثير على الذاكرة ، وأيضاً تداخل الأنشطة داخل المخ .