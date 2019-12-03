هل الإستيقاظ بالليل والنوم بالنهار مرض العصر؟

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

إن ما أصاب البشرية هذا الزمان من الإستيقاظ طوال الليل وجعل الليل وقتاً للمرح وإنجاز الأعمال ، وجعلوا النهار ثبات وسكون ونوم ، أغلب أوقاته ، عكس الفطرة الذي فطر الله الإنسان في قوله تعالى ” وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ” ، وقوله تعالى ” وجعلنا الظلمات والنور ” ، وقوله تعالى ” ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ” وغيرها من الآيات التي ذكر الله فيها الليل والنهار .



كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم السهر والسمر بعد العشاء فقد ورد في الحديث الشريف ” كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها“.

ولكن ما ستلاحظه في جميع الآيات ان الله سبحانه وتعالى ذكر الليل قبل النهار مما يدل على الفائدة الكبرى التي تعود على الإنسان في الليل أثناء نومه ، والتي لا توجد أثناء النهار .

تم عمل دراسات علمية كبيرة حول هذا الموضوع ، والذي صرح به الأستاذ الدكتور على منصور كيالي في أحد محاضراته .

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أن هناك غدة تسمى الغدة الصنوبرية ” pineal gland ” وهذه الغدة توجد أعلى الأذن إلى الداخل قليلاً وهي غده صغيرة جداً بحجم حبة الحمص ، هذه الغدة متصلة مباشرة مع العصب البصري تقوم بإفراز مادة تسمى الميلاتونين ” Melatonin” و تعتبر لقاح مجاني من الله سبحانه وتعالى حيث يتم إفرازه داخل جسم الإنسان ويعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية ويمنع من حدوث مرض السرطان .

ولكن ما هي شروط عمل هذه الغدة الصنوبرية داخل الجسم؟! .

هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام التام وهي فترة الليل من بعد صلاة العشاء مباشرة وحتى قبل أذان الفجر ، وبسبب إتصالها بالعصب البصري فلا تقوم بإفراز الهرمون طالما عين الإنسان معرضة للضوء ، فيمنع الإنسان بسبب إستيقاظه طوال فترة الليل من الإستفادة بهذا الهرمون ويمنع الغدة من ممارسة عملها .

وقد أمرنا الله بالسكون والثبات والنوم هذه الفترة التي تعد فترة عمل الغدة ، وتم عمل دراسات بالفعل وتم إكتشاف ان آبائنا لم يكن معروف عندهم هذا المرض المسمى بالسرطان الذي أصبح مرض العصر ، بسبب إنتظام نومهم وعدم وجود هذه الأضواء الصناعية التي تؤثر على العين فقد كان عندهم فقط ضوء القمر .

وتم عمل أيضاً دراسة حول أصحاب الدواجن الطبيعية الذين ينامون من الليل ويستيقظون مع الصباح لإطعام الدجاج ، والذين يمتلكون الدواجن الصناعية التي تقوم ليلاً لإيقاظ الدجاج وإطعامها ، فكانت النتيجة ان أصحاب الدواجن الصناعية يصابون بمرض السرطان بنسبة 30% .