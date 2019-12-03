كيف تحصول على لياقة بدنية عالية!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

يعتبر كثير من الرجل الشتاء فصل الكسل والخمول، كما يعتبر البعض موسم الطعام، وكلا الأمرين لا يتناسب مع الرجل الرياضي، الذي لا تعنيه هذه المسميات إطلاقا، بل كل ما يركز عليه هو صحته ولياقته البدنية.



ولكي تحافظ على لياقتك وعلى مستواك في أداء التمارين خلال الشتاء، هناك بعض الإرشادات التي تفيدك في هذا المجال، ولذلك نقدم لك هذه النصائح البسيطة والضرورية في آن.

1- الهدف

حاول في فترة الشتاء أن تغير من قائمة أهدافك وأولوياتك، فقم بوضع أهداف جديدة في التمرين، مثل ممارسة تمارين لم تمارسها من قبل، أو زيادة شدة التمرينات إلى حد معين. ومن المفيد أن تكتب هذا الهدف، وتضعه في مكان تراه فيه باستمرار.

2- شراء الأجهزة

قد تميل إلى الكسل في الشتاء، أو قد تحول ظروف الجو دون الذهاب إلى الصالة الرياضية، ولهذا من الأفضل أن تستثمر بعض المال في لياقتك وصحنك، عن طريق شراء بعض الأجهزة الرياضية، حتى تتمرن عليها في البيت.

Advertisements

3- الوقاية والعلاج

قد تؤثر أمراض الشتاء على صحتك ولياقتك بالسلب، ولذلك عليك أن تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بالبرد والإنفلونزا، وإذا أصبت بها، فلا تتردد في طلب العلاج العاجل، حتى لا تزداد إرهاقا وخمولا.

4- التغيير

كما سبق، حاول قدر المستطاع أن تجدد في أهدافك الرياضية في الشتاء، كما أنه من المهم أن تجرب بعض البرامج الغذائية الجديدة، خاصة وأن الشتاء يحتاج إلى قدر أكبر من الطاقة، ما يعني قدرا أكبر من الطعام، لدرجة أن البعض يطلق عليه موسم الأكل.

5- النوم

أكثر ما يعاني منه الرجال في الشتاء هو النوم، لأن الرجل يضطر للاستيقاظ في وقت مبكر حتى يذهب للعمل، في حين تكون برودة الجو مدعاة للخمول والكسل، خاصة إلى كان الرجل معتادا على السهر، ولتجنب ذلك يجب أن تأخذ القسط الكافي من النوم، فاذهب إلى النوم مبكرا، لتستيقظ مبكرا، هذا يجعلك أكثر نشاطا وحيوية. ولا تنس أن تمارس التمارين الصباحية لمزيد من النشاط.

6- تابع نفسك

بعد عملية تحديد الأهداف، وتغيير بعضها، وتحديد أنشطة جديدة للقيام بها، ينبغي أن تراقب نفسك باستمرار؛ لتعرف إذا كنت تقوم بما حددته سلفا أم لا، وفي هذا الإطار يحسن الاحتفاظ بمفكرة صغيرة في جيبك تدون فيها هذه الأهداف وتتباعها أسبوعبا، كما يكمك استخدام بعض تطبيقات الهاتف التي تساعدك في ممارسة التمارين.