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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: القبض على متهمين جدد في اغتيال الحمادي بتعز والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أكدت مصادر إعلامية اعتقال قوات الأمن في محافظة تعز لمتهمين باغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن اعتقلت اليوم الثلاثاء، كانون الأول 03، 2019، عددا من المتهمين باغتيال الحمادي.
وتابعت المصادر أن المعتقلين لم يحالوا للتحقيق بعد، في حين يتواصل التحقيق مع جلال، شقيق القتيل، منذ أمس الليل.
و بـدأ التحقيق مع جلال الحمادي شقيق القائد العسكري، بعد أن قدمت له العلاجات اللازمة في أحد المستشفيات في ريف محافظة تعز.
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