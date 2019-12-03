خطوات سهلة وبسيطة تخلصك من حشرات فصل الشتاء للأبد!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تعتبر الحشرات التي تنتشر عادةً في المنزل في فصل الشتاء من أكثر الأمور التي تؤرق المرأة وتسبب لها الإزعاج، لا سيما عندما تصبح موجودة في كل أركان البيت والتي لا تقضي عليها النظافة أو المعقمات أو غيرها فهي تنتشر في كل مكان مع حلول فصل الشتاء وتجد لها طريقًا إلى كل بيت أين ما كان، وكيف ما كان لكن هناك العديد من الطرق والتي يمكن تتبعها والعديد من الإرشادات التي تساعد المرأة على التخلص من هذه الحشرات بشكل نهائي من المنزل.



ويمكن التخلص من الحشرات عن خلال هذه الطرق والنصائح التي يقدمها الخبراء والتي تعتبر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد أو العمل، بعيدًا كل البعد عن اعتماد المبيدات الحشرية التي تعتبر من السموم الخطيرة على صحة الإنسان والتي يصبح الإقبال عليها من طرف الأسرة، لا سيما إذا كان من بين أفرادها أطفالًا صغارًا، لذلك يمكن تتبع الخطوات البسيطة للحصول على نتيجة فعالة ومرضية.

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1- يمكن اعتماد نبتة القطيفة التي تعتبر من النباتات الجميلة في شكلها وألوانها التي تتنوع بين البنفسجي والأخضر والتي يختار منها الأفراد واعتمادها قرب المداخل كالنوافذ والشرفات وحتى الأبواب فهي فعالة جدًا في طرد الحشرات الشتوية، ومنعها من الدخول إلى فضاءات المنزل، كما أنها تتوفر على رائحة زكية تساهم بواسطتها في تعطير المنزل، وجعله جميلًا وأنيقا وغاية في التألق ومن دون حشرات.

2- يمكن اللجوء إلى الثوم الذي يعد العدو الأول للبعوض ومختلف الحشرات ويساعد على طردها من المنزل، ويمكن ذلك باعتماد فصوص الثوم أو مسحوقه حول الشقوق والمداخل كالفناء والشرفة وتركه يعمل بمفعوله السحري في طرد الحشرات ومنعها من الانتشار في المنزل ويفضل ترك الفصوص بقشرتها حتى لا تنتشر رائحة الثوم التي يعتبرها البعض كريهة في أرجاء المنزل.

3- من الأفكار التي ينصح بها الخبراء كذلك هو اللجوء إلى البودرة والملح وهي من الأمور التي تقضي بشكل نهائي على الحشرات الشتوية سواء كان ذبابًا أو نملًا أو بعوضًا أو غيرها من الحشرات التي تكثر في فصل الشتاء، وذلك برش بودرة التالك أو مسحوق الملح في الأماكن التي تكثر فيها الحشرات والتي تعتبر منافذ لها حيث يؤدي ذلك إلى القضاء عليها بشكل نهائي ومريح والحصول على نتائج مميزة باعتماد مجموعة من الأفكار والمواد الطبيعية في التخلص من مشكلة الحشرات.