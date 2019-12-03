تعرف على أفضل الأعشاب التي تقلل نمو الشعر الزائد

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قد يتسبب ظهور الشعر الزائد في الجسم بالكثير من الحرج خصوصاً للنساء ذلك أنه من غير المألوف أن تظهر المرأة دون إزالة الشعر الزائد تلك العملية المؤلمة والصعبة والتي لابد منها على الرغم من ذلك.



وتختلف نسبة ظهور الشعر الزائد في الجسم بين النساء من امرأة لأخرى بحسب عوامل كثيرة منها الوراثة وزيادة الهرمونات في الجسم، ولذلك فقد نشاهد بعض النساء اللواتي لديهن شعر زائد في الوجه أو الصدر أو الظهر بكميات كبيرة وهذا ما يسمى الشعرانية، وللتخلص من هذه المشكلة اليكي مجموعة من العلاجات الطبيعية بالاعشاب والتي يمكنها أن تساعدك في التخفيف من نمو الشعر الزائد في الجسم.

- الكافور:

قومي بإذابة ربع كوب من الكافور مع الماء وتناوليه على عدة جرعات يومياً.

- خيوط الذرة:

اغلي كوب من الماء ثم ضعي فيه ملعقة من خيوط الذرة أو العدس المطحون، اتركيه قليلاً حتى يبرد ثم صفيه وتناولي منه كوبين يومياً.

- النعناع:

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اغلي كوباً من الماء وضعي فيه ملعقة من النعناع المجفف، اتركيه حتى يبرد ثم صفيه وتناوليه ثلاث مرات يومياً وسيخف نمو الشعر في الجسم بشكل كبير.

- الشمر:

قومي بغلي لتر واحد من الماء ثم أضيفي إليه 3 ملاعق من الشمر، اتركيه حتى يبرد ثم صفيه وتناولي منه كوبين يومياً فهو يمتلك قدرة كبيرة على تخفيف نمو الشعر في الجسم.

- إكليل الجبل "الروزماري":

في كوب من الماء المغلي ضعي ملعقة من نبتة إكليل الجبل أو الروزماري، غطيه قليلاً واتركيه ليبرد ثم تناولي منه كوبين يومياً بانتظام وستشعرين بالفرق.

- الكراويا:

قومي بإذابة ملعقة من بذور الكراويا في كوب من الماء المغلي، اتركيه حتى يبرد ثم صفيه وتناولي منه ثلاث أكواب يومياً.

- عرق السوس:

تناولي منقوع عرق السوس، يومياً ولمدة أسبوع كامل ثم اتركيه لأسبوع وهكذا وستلاحظين أن نمو الشعر بدأ يخف بشكل كبير.