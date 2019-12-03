ما لا تعرفه عن فوائد الجوز العجيبة!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

هل تعلم أن حفنتين من الجوز يوميا يمكن أن تساعدك على تجنب أمراض القلب؟ نعم يمكنك ذلك وفقا لدراسة جديدة كشفت ذلك.



كشفت دراسة علمية حديثة أنّ تناول الجوز يوميًا يمكن أن يساعد على تجنب الإصابة بأمراض القلب. وتعمل المكسرات على خفض مستويات "الكوليسترول" في الجسم، وبالتالي تقلل فرص التعرض لأزمة قلبية.

وأوضح الباحثون أن تلك الوجبة تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الدهون غير المشبعة، والبروتين والفيتامينات والمعادن.

وبيّن الدكتور مايكل فولك، أحد الباحثين من منظمة أبحاث علوم الحياة، "نتائج دراستنا تقدم مزيدًا من الدعم لمجموعة متزايدة من البحوث على المكسرات مثل الجوز، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

Advertisements

وأبرز "أن المكسرات تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة، والجوز يعمل على توفير كمية كبيرة قد تبلغ 2.5 غرام للأونصة الواحدة".

وأجرى الدكتور فولك وفريقه مراجعة منهجية وتحليل شامل لـ 61 تجربة محكمة للوصول إلى استنتاجاتهم.

وأوضح الدكتور فولك أن الجوز يخفض مستويات الكوليسترول الكلي، وله أهمية خاصة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الأبحاث التي استمرت لأكثر من عقدين، أن الجوز يساعد في خفض عوامل الخطر القلبية الوعائية من خلال خفض ""LDL بنسبة كبيرة كما أنه يحد من نسبة الكوليسترول الكلي.

ويعمل على توفير "أوميغا 3S"، ويعد مصدرًا مناسبًا من الألياف والبروتين.