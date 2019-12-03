ماذا يحدث إذا قمت بالتوقف عن تناول السكر نهائياً !

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

بسبب الإفراط في تناول السكر المصنع المضاف للعديد من الأطعمة مثل الحلوى والمشروبات الغازية والكعك وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ,والتخلي عن تناول السكر الطبيعي المتوفر في الفواكه والحليب العادي والخضار ,يجعلنا أكثر عرضة للعديد من الأمراض ومن أبرزها السمنة ,وأمراض القلب والإصابة بمرض السكري وارتفاغ ضغط الدم .



لكن مالذي سيحدث لأجسامنا إذا قمنا بالتوقف عن تناول السكر المصنع أو الحد منه بدرجة كبيرة ,من خلال مقالة اليوم سوف نتعرف على سبعة أشياء تحدث لك عندما تتخلى عن تناول السكر نهائياً .

إذا توقفت عن تناول السكر سوف يصبح قلبك بحالة أفضل بحسب دراسة عالم أبحاث القلب “جيمس دينكولانتونيو ” ,فالسكر الزائد يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم وضربات القلب ,لكن إذا توقفت عن تناوله في غضون أسابيع قليلة ,سوف ينخفض معدل الككولسترول بنسبة 10 في المئة ,وانخفاض الدهون الثلاثية بنسبة 30 في المئة .

إذا توقفت عن تناول السكر سوف تتجنب الإصابة بمرض السكري ,بحسب دراسة أجريت نحو استهلاك السكر في العديد من دول العالم ,كشفت أن تناول 150 سعرة حرارية من السكر المصنع يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني .

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التوقف عن تناول السكر سوف يجعلك تشعرك بحالة أفضل من أي وقت مضى ولن تضطر إلى صنع ابتسامة مزيفة ,حيث كشفت دراسة أجرتها كولومبيا أن النساء اللواتي يتناولن أطعمة تحتوي على السكريات ,هم الأكثر عرضة للتهيج والقلق وتقلب المزاج .

التخلي عن تناول السكر يجعلك تنام بشكل أفضل ,أما إضافة السكر فيؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يتعارض مع النوم .

كشفت دراسة جديدة أجريت من قبل جامعة كاليفورنيا أن ارتفاع السكر يعوق التعلم والذاكرة ,فإن تناول السكر يؤدي مع مرور الوقت إلى فقد عملية التواصل بين خلايا الدماغ ,والتوقف عن تناوله يساعد في تقوية الدماغ والذاكرة .

إن التخلي عن السكر المضاف ,يساعد في خفض 200 سعرة حرارية خلال اليوم ,والتي بإمكانها مساعدتك في فقدان 10 باوند خلال ستة أشهر .