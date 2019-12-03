فيديو.. فان ديك يؤكد سعادته لفوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي سعادته بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وتوج ميسي، مساء الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 في الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" بمسرح "دي شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وحل فان ديك ثانيا في ترتيب اللاعبين المرشحين، بينما حصد ميسي الجائزة للمرة السادسة في تاريخه كأكثر اللاعبين في التاريخ.

وقال فان ديك في تصريحات "للعين الرياضية" عقب الحفل: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ، وهو أيضاً كان هنا لسبب وحظى بموسم رائع".

وأضاف: "الناس هم من اتخذوا القرار وعلى الكل أن يتقبل ذلك، ولا أشعر أنني خاسر وأنا سعيد من أجله ".

وتابع: "هو لاعب رائع ويواصل العمل وبالنسبة لي بشكل شخصي".

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وواصل: "من الجيد أن نرى المدافعين يقتربون من هذه الجائزة، وإنه أمر جيد بالنسبة للمدافعين حول العالم وقرار عدم فوزي بالجائزة ليس لي".





وحول احتلال زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني المركز الرابع في المرشحين للجائزة، علق فان ديك: "ربما يكون ساديو ماني التالي للفوز بالجائزة، وهو لاعب رائع لكن الناس هي من تحدد الفائز".

وأشار: "ليس لدي تدخل في هذا الأمر، وأعلم أنه لاعب جيد وعملت معه منذ فترة طويلة منذ كنا سوياً في ساوثهامبتون".

وأتم: "ماني لا يحتاج الفوز بهذه الجائزة ليصنف ضمن أفضل الأجنحة خلال الوقت الحالي".