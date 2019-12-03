شكرا لقرائتكم الوفاة بالحصبة ترتفع لأكثر من المثلين في هذه الجزيرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الصحة في جزيرة ساموا الواقعة في المحيط الهادي، الأحد، إن عدد الحالات التي يُشتبه بأنها إصابة بالحصبة زاد أكثر من المثلين خلال الأسبوع الأخير إلى 3530 حالة وإن عدد حالات الوفاة المرتبطة بهذا التفشي ارتفع إلى 48 بعد أن كانت 20 حالة قبل أسبوع.

وأصبحت ساموا عرضة لتفشي الحصبة بعد تراجع عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ضد المرض مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن التطعيم لم يشمل سوى 31%.

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وبدأت الحكومة برنامجاً للتطعيم الإجباري في 20 نوفمبر تشرين الثاني بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب هذا التفشي. وقالت وزارة الصحة في بيانها إن 57132 شخصاً تم تطعيمهم منذ ذلك الوقت.

وأغلقت المدارس والجامعات وتم حظر معظم التجمعات العامة في تلك الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة وتقع جنوب خط الاستواء في منتصف الطريق بين هاواي ونيوزيلاندا.

وكان 44 طفلاً دون الرابعة من بين حالات الوفاة الثماني والأربعين. ومنذ يوم السبت تم تسجيل 173 حالة إصابة جديدة بالحصبة، وتوفي أربعة أشخاص.