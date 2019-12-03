دوق كامبريدج وكيت ميدلتون يشاركان في مطبخ مارى بيرى

انضم الأمير وليام، دوق كامبريدج، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون إلى مارى بيري نجمة الطهى المنزلى البريطانية الشهيرة في المطبخ لتصوير حلقة تلفزيونية بمناسبة عيد الميلاد، من المقرر بثها في 16 ديسمبرعلى قناة BBC One.لحضور هذه المناسبة، ذهبت كيت مرة أخرى إلى المصممة الإيطالية أليساندرا ريتش، التى تشتهر بملابسها الأنيقة والمفضلة بقوة بين أفراد العائلة المالكة. فارتدت كيت فستانًا من الحريرالأحمر منقوشًا من مجموعة منقطة من مجموعة خريف و شتاء 2019 وتوجت إطلالتها بأقراط بسيطة من اللؤلؤ.

يذكر أن مصممة الأزياء ريتش التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي أطلقت أعمالها في عام 2010 بدون تدريب رسمي على التصميم ، معروفة بشدة بين نجوم الموضة في العالم.في عام 2018 ارتدت كيت ثوبًا بولكا منقوشًا من مجموعة العلامة التجارية لربيع / صيف 2018 ، حيث حضور الحفلة الرسمية لعيد ميلاد الأميرتشارلز السبعين من عمره.شارك حساب العائلة المالكة على انستجرام، بصورمن الحلقة التليفزيونية ،وعلقت : "الدوق والدوقة وماري ، إلى جانب بعض الضيوف المميزين للغاية، من بينهم ناديا حسين، يستضيفون حفلة عيد الميلاد لتقديم الشكر والتقدير للموظفين والمتطوعين من الجمعيات الخيرية والمنظمات الذين سيعملون بلا كلل خلال فترة عيد الميلاد".

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