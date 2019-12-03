شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قد ينقذ حياة الآلاف.. شاهد أطباء أمريكيين يعيدون قلب ميت إلى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أطباء جامعة ديوك الأمريكية من إعادة عملية تنشيط قلب بعد وفاة متبرع، حيث يعانى الكثير في جميع أنحاء العالم من نقص مستمر في الأعضاء المانحة، والكثير منهم لا يبقون على قيد الحياة، لأنه لا يمكنهم تلقى عمليات الزراعة بسرعة كافية.

عادةً ما يجب الحصول على قلب متبرع من متبرع ميت في الدماغ لا يزال قلبه ينبض للحفاظ على موت الأنسجة بسرعة كبيرة، ولكن وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" يمكن للأطباء الآن استخدام تقنية تسمى التروية الدافئة لتنشيط العضو بالدم والأكسجين والكهارل.

وتمكن الأطباء الآن من إعادة قلبًا بالغًا إلى الحياة لزرعه في شخص يحتاج إلى عضو جديد لأول مرة في الولايات المتحدة، حيث حصل جراحو "جامعة ديوك " القلب من متبرع ميت كان دمه قد توقف بالفعل عن الدوران في الجسم.

قام الجراحون باستخدام تقنية رائدة لإعادة الدم إلى القلب غير المجسم، وتم زرع القلب بنجاح في شخص، والخبر السار أنه سيكون هناك المزيد من المؤهلين للتبرع في المستقبل، لأن الأطباء قادرون على التغلب على أى مشاكل الآن على مدار الساعة والحفاظ على العضو حيًا خارج الجسم.

تاريخ عمليات زرع الأعضاء

تم زرع قلب بشري لأول مرة في عام 1967 في جنوب إفريقيا، وبعد مرور عام، أجرى أطباء جامعة ستانفورد أول عملية زرع من هذا النوع في الولايات المتحدة.

بحلول عام 2018، تم إجراء أكثر من 3400 عملية زرع قلب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأصبحت عمليات زراعة القلب الآن شائعة نسبيًا، ولكن هناك نقصًا مستمرًا في الأعضاء، مثل القلب والرئتين والكلى في جميع أنحاء العالم.

يزيد طول قائمة انتظار عمليات الزرع في الولايات المتحدة عن 100000 شخص ، ويموت 20 شخصًا كل يوم في انتظار أعضاء جدد، وفي محاولة لمعالجة هذا الأمر، يعمل الأطباء باستمرار على إيجاد طرق جديدة لتوسيع نطاق الجهات المانحة، وبالإضافة إلى تلبية المعايير الصحية، يلعب الوقت دورًا مهمًا في بقاء الأعضاء.



عملية زرع قلب

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كيف تعمل التقنية الجديدة

تبدأ الأنسجة التي تشكل القلب في الموت بعد فترة وجيزة من توقفها، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال، وبحلول الوقت الذي يتوقف فيه القلب بشكل طبيعي يحصل على كمية منخفضة من الأكسجين، مما يعنى أن الأنسجة قد ماتت قبل إعلان موت الدورة الدموية، لذلك فإن جراحي زراعة الأعضاء كانوا يقتصرون على استخدام قلوب المتبرعين الذين أعلنوا موتهم في المخ، ولكن لا تزال أعضاؤهم الحيوية تعمل.

تاريخيا ، كان أفضل دفاع ضد تلف القلب هو إبقاء العضو في درجات حرارة شديدة البرودة، وحتى مع ذلك ، لا تكون القلوب قابلة للحياة إلا بعد قضاء 4 إلى 6 ساعات خارج الجسم.

ولكن إذا تمكن الأطباء من الحصول على قلب ينبض مرة أخرى بعد إزالته من جسم المتبرع، فسيصبح العضو "على قيد الحياة" مرة أخرى ، مستقلًا عن الشخص الذي توفي، ولن يضطروا إلى الحصول على القلب فقط من المتبرعين الذين ماتوا في الدماغ بقلوب لا تزال تنبض.

وللقيام بذلك، قام الجراحون بإزالة القلب وتوصيله بسرعة بسلسلة من الأنابيب التي تغذيها ميكانيكًا بالدم والأكسجين والكهارل، لإعادة "تنشيط" عضلة القلب، ثم تعود مرة أخرى إلى العمل.

تم استخدام هذه التقنية، التي تسمى التروية الدافئة، لإجراء عملية زرع قلب بشري لأول مرة على الإطلاق فى مستشفى Royal Papworth في المملكة المتحدة في عام 2015.

منذ ذلك الحين ، أجرى المستشفى ، وهو المركز الرئيسي في البلاد لكل من القلب وزرع الأعضاء ، حوالي 75 عملية زرع قلب بعد توقف الدورة الدموية للمانحين، ولكن أصبح الآن الجراحون في جامعة ديوك أول من في الولايات المتحدة يقوم بالتبرع بعد زرع قلب ميت.