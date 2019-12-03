شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جديد يقيس السكر في الجسم بـ" الدموع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة جديدة لمساعدة مرضي السكري على قياس مستوى السكر في الجسم طور علماء من معهد ساو كارلوس البرازيلي للفيزياء وعلماء من قسم الهندسة النانوية بجامعة كاليفورنيا مستشعرا يتم إستخدامه على النظارات يساعد مرضى السكري على قياس مستويات السكر في الجسم،وفق تقرير تم نشره بموع روسيا اليوم

ويعتمد الاختراع الجديد على آلية ميكانيكية وفيزيائية مرتبطة بالدموع واحتوائها على أنزيم Glucose oxidase المستخدم في الكشف عن نسب الجلوكوز الحر في سوائل الجسم.

وأوضح القائمون على هذا الاختراع الفريد أن ابتكارهم سيغني مرضى السكري عن الأجهزة التقليدية المحمولة التي تقيس مستوى السكر، والتي تسبب لهم الألم أثناء وخز الأصابع، وقد تنقل العدوى في بعض الأحيان.

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ولاستخدام هذه الطريقة يقوم صاحب النظارات المركب عليها المستشعر الجديد بتعريض عينيه لمادة تساعد الغدد الدمعية على زيادة إفراز الدموع، ومن ثم يعرض المستشعر المركب على النظارات لدموعه، والذي يقوم بدوره بعمليات حساب معينة ويرسل البيانات إلى الحاسب أو الهاتف الذكي.

وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الثلاث الفائتة شهدت العديد من الاختراعات المفيدة لتقليل معاناة مرضى السكري الذين يضطرون لقياس معدلات السكر في أجسادهم يوميا، إذ طور علماء من معهد UNIST في كوريا الجنوبية عدسات لاصقة تسمح بقياس نسب السكر عبر سوائل العين.