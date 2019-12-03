شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الساق قد تكون علامة على مرض الشريان المحيطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن ألم الساق أثناء المشي أو القيام بأنشطة أخرى قد يكون علامة على مرض الشريان المحيطي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أوضح الدكتور "فيصل عزيز" ، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمركز ستيت هيلث الطبي في ميلتون، أن مرض الشريان المحيطي (PAD) يتطور بصمت، مما يضيق الأوعية الدموية إلى أن يؤدي نقص في المغذيات والأكسجين إلى حدوث تقلصات وآلام في الساق.

وقال "عزيز" في بيان صحفي صادرعن ولاية بنسلفانيا: " الألم مع المجهود البدني هو علامة عادية كلاسيكية، وعندما يصبح الجو سيئًا جدًا، يمكن أن يتسبب في جروح في الساقين لا تلتئم أو تتسبب في سواد القدم أو أصابع القدم".

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ومن أهم عوامل الخطر لمرض الشريان المحيطي تشمل العمر والجنس، والرجال وجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الأكثرعرضة لتطوير الحالة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى: التدخين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم، ومرض السكري غير المنضبط وأمراض القلب.

وينصح الباحثون كل من لديه عوامل خطر وألم في ساقيه بالتحدث مع طبيبه.