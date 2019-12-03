شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تقف أمام أبحاث مرض نقص المناعة البشرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مجموعة من الباحثين أن هناك 3 تحديات تقف أمام أبحاث مرض نقص المناعة «الإيدز» تتمثل في عدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية، ونقص أمصال الوقاية، ونقص العلاج من المرض.

قال الباحثون إنه في الوقت الذي احتفل فيه العالم باليوم العالمى للإيدز في كثير من الدول، فإن المرض اللعين مازال يقضى على أعداد متزايدة من الضحايا بمعدل مثير للقلق.

وكشفت الإحصاءات أنه من بين 770 حالة وفاة مرتبطة بمرض الإيدز سجلت في عام 2018 سجلت ثلثا حالات الوفاة تقريبا في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث لا يحصل كثير من المرضى على العلاج المناسب.