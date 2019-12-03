شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاج الشلل الرعاش له تأثير جانبي غير متوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة حديثة أن مرضى الشلل الرعاش الذين يعالجون عن طريق جهاز لتحفيز الدماغ العميق له آثار جانبية غريبة، منها فقدانهم القدرة على السباحة.

وأبلغ الباحثون 9 حالات مرضى لايزالون سباحين جيدين حتى بعد تشخيص مرض باركنسون، وبعد إجراء عملية جراحية لتحفيز الدماغ العميق، تحسنت أعراض مرض الشلل الرعاش، لكنهم فقدوا مهارات السباحة لديهم.

وقال الدكتور «دانيال فالدوجيل»، الأستاذ في جامعة «زيورخ» في سويسرا، «إنه يتم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد سبب عدم تمكن بعض الأشخاص الذين يعانون من تحفيز الدماغ العميق من السباحة، من المهم أن يتم إخبار الناس الآن بالخطر المحتمل للغرق والحاجة إلى تقييم خاضع للإشراف بعناية لمهاراتهم في السباحة قبل الخوض في العمق».