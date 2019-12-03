فتاة تنهي حياة خطيبها بـ30 طعنة في مشاجرة بينهما

شجار وضرب وقتل، هكذا انتهت قصة حب كلير مكماهون، التي سددت لـ خطيبها 30 طعنة مميتة في أنحاء جسده بسبب خلافات بينهم بمنطقة بينين تيراس في دوكينفيلد ببريطانيا.واعترفت الفتاة بقتل خطيبها والذي يدعى "جون روبنسون"، وتبين أنه كان عنيفا ومسيء الطباع معها مما أدى الي التخلص منه بـ30 طعنة متفرقة بالجسد، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكشفت التحريات، أنه بعد وقوع الحادثة قامت المتهمة "مكماهون" بالاتصال بالشرطة لتبلغ عن نفسها، حيث كان مضمون المكالمة "لقد طعنته أحتاج الشرطة، أحتاج إلى الإسعاف، لقد هاجمني أيضًا".

على الفور هرع رجال الشرطة البريطانية ، بصحبة رجال الإسعاف وأثناء وصولهم إلى مسرح الجريمة في منطقة بينين تيراس في دوكينفيلد ببريطانيا، وجدوا المجنى عليه "جون روبنسون" مغطى بالدماء، وبه عدة سحجات وجروح خطيرة في رقبته، مما أدى إلى قطع عظم القصبة الهوائية تمامًا، وجروح أخرى بالقرب من السرة، وتبين أن المتهمة مكماهون نفذت جريمتها بعدما قام "روبنسون" بضربها والاعتداء عليها بالسباب، ومهاجمتها حتى جرحها، فدفعها هذا إلى التخلص منه.

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