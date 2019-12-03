نجوم بولييود يطالبون بالقصاص لطبيبة بيطرية اغتصبت وقتلت في الهند

أعرب مشاهير بولييود عن غضبهم وصدمتهم من حادثة الاغتصاب الجماعي وقتل طبيبة بيطرية في حيدر أباد، حيث غرد عدد من الممثلين، بمن فيهم سلمان خان، وفرحان أختار، وفارون دوان وغيرهم، عبر "تويتر" للمطالبة بالعدالة للضحية، وطالبوا بمعاقبة الجناة.

نشر سلمان خان عبر "تويتر"، تغريدة للتنفيس عن غضبه من الحادث، قال فيها: "إن حملة Beti Bachao يجب ألا يكون مجرد شعار للحملة".

وأكمل قائلًا: "هذه هي أسوء أنواع الشياطين المقنعة في شكل إنساني، إن الألم والتعذيب وموت النساء الأبرياء يجب أن يجمعنا الآن، وأن نضع حدًا لمثل هؤلاء الشيطانين الذين يعيشون بيننا، قبل أي بريء آخر، تمر المرأة وعائلتها بهذه المعاناة والخسارة الشديدة لأن هذا يجب أن يتوقف".

وأضاف سلمان قائلًا: "Beti Bachao" ليست مجرد حملة، لقد حان الوقت لإعلام هؤلاء الشياطين بأننا جميعًا نقف معًا"، واختتم سلمان كلامه قائلًا: "رحمها الله، ولترقد روحها في سلام".

كما أكدت الممثلة ريشا تشادها، أنه يجب إعطاء مرتكبي الجريمة البشعة أقسى عقوبة، كما غرد النجم فارون داوان، وقال: "نحن الهنود نتناقش ونتحمس لأشياء كثيرة، ويتعين على البلد بأسره أن يتوحد ويمنع حدوث الإغتصاب، لماذا يمكن أن تتأذى الفتيات بسهولة؟، لماذا هؤلاء الأوغاد الأشرار لا يخافون من القانون؟".

وأكمل داوان قائلًا: "الآن التركيز الوحيد يجب أن يكون على التأكد من حصول هذه الفتاة وعائلتها على العدالة".

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وفي السياق ذاته غرد الفنان فرحان أختر عبر "تويتر"، وقال: "ما فعله هؤلاء الرجال، هو تذكير مظلم آخر بمدى عدم الأمان الذي سمحنا لمجتمعنا أن يصبح عليه، من خلال عدم تحقيق سرعةة وقول العدالة في هذه القضايا، يتعاطف قلبي مع عائلتة الفتاة في ساعات حزنهم التي لا يمكن تصورها".

وأكمل أختر قائلًا: "والمفارقة هي أن هؤلاء الوحوش الذين لم يُظهروا أي رحمة لضحيتهم، يُسمح لهم بتقديم التماسات الرحمة حتى بعد تاييد المحكمة العليا لحكمهم".

وأضاف أختر قائلًا: "نعم، ينبغي أن تعجل العدالة بالحكم، وأعتقد أن الأشخاص الوحيدون الذين ينبغي أن يكون لهم الحق في العفو عن شخص ما من عقوبة الإعدام، هم أفراد أسرة الضحية، من المستحيل أن تعرف أنت أو أنا أو الرئيس كيف يكون ألمهم".

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