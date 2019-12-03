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شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث الأطفال أصحاب الأوزان الثقيلة أكثر عرضة لتليف الكبد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وجدت الدراسة الطويلة الأمد التي أجريت على 635 طفلاً في ولاية ماساتشوستس أن حجم الخصر الأكبرعند عمر3 سنوات يزيد من احتمالات تعرض الطفل لعلامة تلف الكبد وأمراض الكبد الدهنية في عمر 8 سنوات، وتسمى هذه العلامة "ALT".
أظهرت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا أن حوالي 35% من الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يبلغون من العمر 8 سنوات يعانون من ارتفاع في مستوى تليف الكبد، مقارنة ب 20% من الأطفال الذين كان وزنهم طبيعيًا.
وقالت الدكتورة "جينيفر بيدال" ، مؤلفة الدراسة: "مع ارتفاع السمنة لدى الأطفال، نرى المزيد من الأطفال المصابين بمرض الكبد الدهني فى المستشفيات".
وأضافت "يعرف الكثير من الآباء أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني وحالات مرضية أخرى ، لكن هناك وعيًا أقل بكثير بأن السمنة، حتى عند الأطفال الصغار، يمكن أن تؤدي إلى مرض كبدي خطير".ويحدث مرض الكبد الدهني عندما يتراكم الكثير من الدهون على الكبد، مما يؤدي إلى التهاب يسبب تلف الكبد. وتم نشر الدراسة مؤخراً في مجلة طب الأطفال.
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