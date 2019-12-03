لماذا يعاني الأشخاص أصحاب الإعاقة الذهنية من انخفاض متوسط العمر المتوقع ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اسباب الاعاقة الذهنية
وأظهرالبحث، الذي فحص سجلات البيانات الإدارية لأكثر من 42 ألف شخص يحملون بطاقة العجز والذين تلقوا خدمات الإعاقة في نيو ساوث ويلز من 2005-2015 ، أن الأشخاص المصابين بالاعتلال أوالظروف الصحية مثل الإعاقات - يتعرضون لخطر متزايد للوفاة.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من العجز الجسدى الذين أصيبوا بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بثمانية مرات تقريبًا بسبب المرض في فترة السنوات العشرمقارنة بأفراد المجموعة الذين لا يعانون من السرطان.
وقال البروفيسور جوليان ترولور، مؤلف ومدير قسم الطب النفسي العصبي للإعاقة التنموية بجامعة نيو ساوث ويلز (3DN): " الحقيقة هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يواجهون عقبات كبيرة أمام تلقي الرعاية الصحية المناسبة والفعالة".
وأضاف البروفيسور "ترولور": "على الرغم من أنه من المفهوم أن بعض أنواع السرطان مرتبطة بالموت ، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يمكن أن يتعرضوا للتشخيصات المتأخرة والإدارة غير الكافية للسرطانات القابلة للعلاج ، وهذا قد يزيد من خطر الوفاة".
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