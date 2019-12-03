شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعاني الأشخاص أصحاب الإعاقة الذهنية من انخفاض متوسط العمر المتوقع ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرالباحثون لماذا يعاني الأشخاص ذو الإعاقة الذهنية من انخفاض متوسط العمرالمتوقع ويقترحون أن تحسين الصحة العامة يمكن أن يحسن النتائج.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المعروف منذ فترة طويلة أن متوسط العمرالمتوقع للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أقل من متوسط عدد السكان ، والآن يستطيع باحثو جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني الكشف عن أسباب ذلك.



اسباب الاعاقة الذهنية

وأظهرالبحث، الذي فحص سجلات البيانات الإدارية لأكثر من 42 ألف شخص يحملون بطاقة العجز والذين تلقوا خدمات الإعاقة في نيو ساوث ويلز من 2005-2015 ، أن الأشخاص المصابين بالاعتلال أوالظروف الصحية مثل الإعاقات - يتعرضون لخطر متزايد للوفاة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من العجز الجسدى الذين أصيبوا بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بثمانية مرات تقريبًا بسبب المرض في فترة السنوات العشرمقارنة بأفراد المجموعة الذين لا يعانون من السرطان.

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وقال البروفيسور جوليان ترولور، مؤلف ومدير قسم الطب النفسي العصبي للإعاقة التنموية بجامعة نيو ساوث ويلز (3DN): " الحقيقة هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يواجهون عقبات كبيرة أمام تلقي الرعاية الصحية المناسبة والفعالة".

وأضاف البروفيسور "ترولور": "على الرغم من أنه من المفهوم أن بعض أنواع السرطان مرتبطة بالموت ، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يمكن أن يتعرضوا للتشخيصات المتأخرة والإدارة غير الكافية للسرطانات القابلة للعلاج ، وهذا قد يزيد من خطر الوفاة".