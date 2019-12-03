شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل تكشف إصابة الجنين بمتلازمة داون..فى اليوم العالمى لذوي القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يقدم الخليج 365 لقرائه التحاليل اللازمة خلال فترة الحمل، والتي تساهم بشكل كبير في الكشف عن إصابة الجنين بمتلازمة داون، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".



متلازمة داون

إجراء التحاليل والاشاعات يعد من الأمور الروتينية التي يجب القيام بها خلال فترة الحمل، ولأنها تساهم في التعرف علي اصابة الجنين أو الأم بمشاكل صحية، وأبرزما توضحه التحاليل هي إصابة الجنين بمتلازمة داون.

ففي الثلث الأول من الحمل يطلب الطبيب المباشر للحمل بعض التحاليل الطبية التي تساهم في الاطمئنان علي صحة الأم والجنين، وأيضا تساهم في الكشف عن المشاكل الصحية، ومن هذه التحاليل التالي:

-تحليل فحص الدم، الذي يساهم بشكل كبير في قياس مستوي البروتين البلازما A المرتبط بالحمل، والغدد التناسلية المشيمية البشرية وفي حالة وجود مشكلة بالنتائج فهذا يشير إلي وجود مشكلة عند الجنين.

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اطفال متلازمة داون

-اختبارالشفوفية الفقوية، يتم هذا الاختبار بالموجات فوق صوتية لقياس منطقة محددة بالجزء الخلفي من رقبة الجنين داخل الرحم، وهذا الأمر يوضح إذ كان الجنين يعاني من مشكلة ما أو تشوه.

وبعد هذه التحاليل يستطيع الطبيب اكتشاف إذا كان جنينك يعاني بالفعل من متلازمة داون أم لا، ولذا عليك في المرحلة القادمة بعد التأكد من إصابة الجنين بمتلازمة داون القيام ببعض الاختبارات الأخري، ومنها:

-سحب عينة من المشيمة، لإجراء تحليل الكروموسومات الجينية وهذا الأمر يتم في الثلاث أشهر الأولي.

-سحب عينة من السائل المحاط بالجنين، ويتم عن طريق إدخال إبرة داخل الرحم وسحب العينة.