تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البرازق السورية



مقادير البرازق السورية

- السميد : 2 كوب

- سمن : 4 اكواب

- خميرة : ملعقة كبيرة

- المحلب : ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : 2 كوب (مبشور)

- السمسم : 2 كوب (محمص)

- سكر البودرة : 4 اكواب

- حليب : كوب ونصف

- طحين : 6 اكواب

طريقة تحضير البرازق السورية

1. يخلط كلّ من السميد والدقيق والسمن والخميرة والمحلب، ثم يسكب الحليب السائل، وتضاف بودرة السكر. يعجن هذا الخليط، بغية الحصول على عجينة متماسكة.

2. تقطّع العجينة إلى كرات صغيرة متناسقة الحجم، ثم تغمّس بالفستق المبشور، وبعدها بالسمسم المحمّص.

3. تدخل كرات البرازق إلى الفرن، على حرارة 200 درجة مئويّة، حتى تحمرّ.

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4. طريقة التقديم: تقدّم البرازق باردةً، مع قهوة العيد أو الشاي الساخن.

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