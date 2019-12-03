تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السحلب السوري

القاهرة - لايف ستايل

مقادير السحلب السوري

- حليب : 6 اكواب

- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : نصف كوب (+ ملعقتان كبيرتان كمية إضافية)

- نشاء الذرة : ربع كوب (+ ملعقتان كبيرتان كمية إضافية)

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة) طريقة تحضير السحلب السوري في وعاء، اخلطي كوبين من الحليب ونشاء الذرة حتى يذوب هذا الأخير.‏

‏ في قدر على حرارة متوسطة، ضعي الكمية المتبقية من الحليب.‏

‏حرّكي باستمرار وأضيفي ماء الزهر ثمّ السكر. حركي المزيج حتى يتجانس ويذوب ‏السكر.‏

‏ زيدي مزيج الحليب والنشاء. خففي الحرارة واغلي المزيج لـ3-4 دقائق حتى يكثف.‏

‏وزّعي السحلب في كاسات التقديم وزيني الوجه بالقرفة المطحونة.‏

‏ قدمي السحلب ساخناً.‏ Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الذرة بالحليب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بحليب اللوز

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