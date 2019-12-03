5 أسباب لانتفاخ العينين في الصباح

عادة ما تعاني الكثير من النساء من انتفاخ العينين في الصباح، على الرغم من حصولهن على ليلة مريحة وكمية نوم كافية، فما السبب في ذلك؟

للجواب على هذا السؤال أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا الأسباب التالية:

１- الحساسية

تعد الحساسية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ العينين، إذ قد تتعرض العينان إلى حبوب الطلع أو وبر القطط، مما يؤدي إلى إنتاج مادة الهيستامين التي تمدد الأوعية الدموية أسفل العينين وتزيد من تدفق الدم وتسبب الالتهابات.

２- الجفاف

يُنصح بتناول كمية سوائل كافية أثناء النهار لأن قلة الماء في الجسم يمكن أن تؤدي إلى تورم العينين. يحدث هذا لأن الجلد المحيط بالعينين شديد الحساسية، لذا فإن الجفاف يجعله يبدو متعباً.

３- تناول الأطعمة المالحة

تناول الملح الزائد يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وخاصة حول العينين. يمكن للاحتفاظ بالسوائل أن يمدد الجلد الرفيع حول العينين، ويجعلهما متعبتين، لذا ينصح بالتقليل من استهلاك الملح وشرب المزيد من الماء قبل النوم.

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４- تناول الكافيين

فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، لكن إذا تناولت 5 فناجين من القهوة في اليوم، فقد يؤثر ذلك على عينيك، لأن الكافيين الزائد يتسبب بالجفاف الذي يؤدي بدوره إلى انتفاخ العينين. وينصح الخبراء بالتقليل من تناول القهوة وشرب الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة البشرة.

5- إجهاد العينين

قد يؤدي التحديق المطول، والقراءة وقضاء وقت طويل أمام شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، إلى تمدد الأوعية الدموية وظهور دوائر داكنة وانتفاخ حول العينين، لذا يوصي الخبراء بأخذ استراحات منتظمة وإغماض العينين أثناء العمل على الكمبيوتر.

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