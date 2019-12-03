7 دروس تتعلمها من علاقة زواج فاشلة

لا يُكتب النجاح لجميع الزيجات، ففي بعض الأحيان تنتهي العلاقة الزوجية بالفشل والانفصل لعدم توافق الزوجين.

وفيما يلي بعض الدروس التي يمكن أن تتعلمها من علاقة زواج فاشلة، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- الهواتف قاتلة للعلاقة الزوجية

باتت الهواتف الذكية في الأعوام الأخيرة أحد أهم أسباب الطلاق، حيث يمضي الكثيرون وقتاً طويلاً على هواتفهم على حساب علاقاتهم العاطفية والاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل المختلفة.

2- الامتنان ضروري

كشفت الدراسات أن الأزواج الذين يعربون عن امتنانهم لبعضهم البعض لديهم قدر أكبر من الرضا عن العلاقة الزوجية، كما أنهم يتمتعون بتواصل أفضل والتزام بالعلاقة.

3- التواصل عامل حاسم

يحدد مستوى التواصل مدى قدرة الزوجين على حل الخلافات، ومدى عمق العلاقة الزوجية، وتشير الدراسات أيضاً إلى أن التواصل يؤدي إلى تعزيز مشاعر الحب بين الزوجين.

4- سعادتك أمر ضروري

التركيز على سعادتك في العلاقة الزوجية لا يعتبر أنانية، طالما أنك لا تقصر في حق الشريك، والقصد هو أن لا ينصب كل اهتمامك على إسعاد شريك حياتك، وإهمال سعادتك الشخصية.

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5- تحديد أسباب الفشل

إذا كنت قد عانيت من زواج فاشل، فمن المحتمل أنك تعرف الصفات التي لا تريدها من الشريك، وعند تحديد هذه الصفات، سيكون بإمكانك بناء علاقة ناجحة في المستقبل.

6- لا يمكنك تغيير شخص ما

يحاول البعض تغيير صفات معينة لدى شريك حياتهم، ويؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى نشوء الخلافات الزوجية، والأفضل أن تتعلم كيف تتأقلم مع طباع شريك حياتك بدلاً من محاولة تغييرها.

7- الحفاظ على صداقاتك

يميل الكثيرون إلى التخلي عن صداقاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعد الزواج، وعند وقوع الطلاق، يجدون أنفسهم وحيدين دون شخص يؤنس وحدتهم أو يخفف عنهم، لذلك يجب أن تحاول الحفاظ على صداقاتك قدر الإمكان.

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