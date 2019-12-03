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شكرا لقرائتكم خبر عن عمل المرأة أكثر من 45 ساعة في الأسبوع يجعلها عرضة للإصابة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws"، وأوضح الباحثون أن العمل الإضافي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.
وقال "بيتر سميث" كبيرمؤلفي الدراسة وعالم في معهد العمل والصحة في تورنتو: "من المهم أن نفهم أن بيئة العمل تلعب دوراً متزايداً في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن العمل لساعات طويلة ليس أمر جيد".
وأضاف "سميث" : "مرض السكري من النوع 2 في ارتفاع، حيث إنه بحلول عام 2030 ، يقدر أن 439 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيعانون من المرض ، بزيادة 50% عن عام 2010".
ولاحظ فريق الدراسة أن مرض السكري هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض المزمنة الأخرى ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.
وتعتبرالسمنة ونمط الحياة الخامل من عوامل الخطرالمعروفة لمرض السكري من النوع 2 ، ولكن الوراثة تلعب أيضًا دورًا مهما في الإصابة، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية.
وتم نشر الدراسة على الإنترنت مؤخراً في مجلة BMJ Open Diabetes Research and Care.
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