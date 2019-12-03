صحة ورشاقة

عمل المرأة أكثر من 45 ساعة في الأسبوع يجعلها عرضة للإصابة بالسكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يمنحك الكثير من العمل الإضافي تقديراً من رئيسك، لكن قد يكون ذلك سيئًا على صحتك، حيث وجدت دراسة جديدة أن النساء اللائي يعملن على مدار 45 ساعة أو أكثر في الأسبوع لديهن مخاطر أعلى للإصابة بالنوع الثاني من السكري مقارنة بالنساء اللائي يسجلن من 35 إلى 40 ساعة أسبوعيًا.
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ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws"، وأوضح الباحثون أن العمل الإضافي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

 

وقال "بيتر سميث" كبيرمؤلفي الدراسة وعالم في معهد العمل والصحة في تورنتو: "من المهم أن نفهم أن بيئة العمل تلعب دوراً متزايداً في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن العمل لساعات طويلة ليس أمر جيد".

 

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وأكد مؤلفو الدراسة أن ساعات العمل الطويلة قد تسبب استجابة للضغط النفسي قد تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ومقاومة الأنسولين التي قد تسهم في تطور مرض السكري.

 

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وأضاف "سميث" : "مرض السكري من النوع 2 في ارتفاع، حيث إنه بحلول عام 2030 ، يقدر أن 439 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيعانون من المرض ، بزيادة 50% عن عام 2010".

 

 

ولاحظ فريق الدراسة أن مرض السكري هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض المزمنة الأخرى ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتعتبرالسمنة ونمط الحياة الخامل من عوامل الخطرالمعروفة لمرض السكري من النوع 2 ، ولكن الوراثة تلعب أيضًا دورًا مهما في الإصابة، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية.

 

وتم نشر الدراسة على الإنترنت مؤخراً في مجلة BMJ Open Diabetes Research and Care.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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