شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مليار شخص حول العالم من ذوى الإعاقة بينهم 100 مليون طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 3 ديسمبر باليوم العالمي لأصحاب الإعاقة والقدرات الخاصة، وفقا لما أعلنت هيئة الأمم المتحدة يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15% من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة وتتواجد نسبة 80 % منهم في البلدان النامية.

ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة UN تم وضع تعريف محدد لمعنى الإعاقة، وهي حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة، ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة.

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حقائق وأرقام هامة عن ذوي الإعاقة حول العالم:

- وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة.

- أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة مما يعنى أن 1 من كل 7 أشخاص لديهم إعاقة.

- هناك أكثر من 100 مليون طفل هم من ذوي الإعاقة حول العالم.

- الأطفال ذوو الإعاقات أكثر عرضة للعنف 4 مرات من الأطفال غير المعاقين.

- يعيش 80 ٪ من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.

- وقعت 177 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.