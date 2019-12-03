شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين نوبة الهلع ونوبات القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير منا يستخدم مصطلح " نوبات الهلع " أو ال panic attack بشكل خاطئ من خلال الدمج بينه وبين مصطلح نوبات القلق أو anxiety attack، وهما مختلفان نتعرف فى السطور التالية على الفرق بين نوبات الهلع و نوبات القلق، وفقا لموقع كلايفند كلينيك.

قال الدكتور جوسيل، استاذ علم النفس السريرى، إن الكثير من الناس يستخدمون مصطلحي "نوبة القلق" و "نوبة الهلع" بالتبادل ، لكن نوبات القلق والهلع يختلفان عن بعضهما البعض.

والقلق من العواطف الإنسانية الطبيعية، فقبل أى حدث هام فى حياتك مثل: اختبار أو إجراء فحص طبى تشعر بالتوتر الشديد، والقلق غير مريح في الوقت الحالي ، ولكن يمكن أن يحفزنا أيضًا ويحميننا من التهديدات، فكل الناس يشعرون بالقلق.

تحدث اضطرابات القلق عندما يبدأ القلق بالتداخل مع الحياة اليومية، يمكن أن تأتي بعدة أشكال، مثل القلق الاجتماعي، أو الخوف من العناكب أو الطائرات ، أو الشعور بالقلق عمومًا وأنك في حالة تأهب دائمًا في جميع الأوقات.

نوبات القلق مصطلح يعبر عن هجوم نوبات من القلق قبل أى حدث لم يحدث بعد.

أما نوبات الهلع panic attack هي هجمات شديدة من الخوف والقلق قد تحدث دون سابق إنذار.

وغالبا ما تحدث استجابة لحدث ضاغط، لكن في بعض الأحيان تحدث دون سبب واضح، يتم إطلاق استجابة الجسم للقتال أو الطيران عندما لا يكون الأمر كذلك.

قال الدكتور جوسيل إن الجسم يعتقد أنه في خطر، لكنه ليس كذلك.

نوبات الهلع مخيفة ، ولكنها ليست خطيرة وتستغرق عادة 15 أو 20 دقيقة فقط.

اضطراب الهلع هو نوع من اضطرابات القلق، يحدث عندما يكون الشخص قد تعرض لنوبات الذعر المتكررة.

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أعراض نوبة الهلعيجب أن تواجه أربعة أو أكثر من هذه الأعراض:

-زيادة معدل ضربات القلب.

-ألم في الصدر أو عدم الراحة.

-التعرق.

-ارتعاش ورجفة .

-الشعور بأنك تشعر بالاختناق.

-دوخة.

-قشعريرة أو ارتفاع درجة الحرارة.

-غثيان.

-الخوف من الموت.

-تنميل الجسم.

-الشعور بأن ما يحدث من حولك غير حقيقي.

لسوء الحظ ، إذا كان لديك نوبة فزع واحدة ، فمن الشائع أن يكون لديك نوبة أخرى.

يقول الدكتور جوسيل إن الناس غالبًا ما يشعرون بالقلق من حدوثه مرة أخرى، حتى يتحقق.

يبدأ الناس في بعض الأحيان في تجنب بعض المواقف أو الأماكن التي تعرضوا فيها لنوبة الذعر من قبل، وقد يتجنبون الخروج من المنزل ".

ونوبات الهلع قابلة للعلاج من خلال تقنيات محددة للتعامل معها تشمل التنفس العميق والعلاج المعرفى السلوكى.