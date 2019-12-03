منظمة الصحة العالمية تحذر من تراجع الجهود الدولية للقضاء على الحصبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من تراجع الجهود الدولية للقضاء على الحصبة، فى ظل ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض فى جزيرة (ساموا) الواقعة فى المحيط الهادئ.

وقال المسؤول الطبى للمنظمة فى غرب المحيط الهادئ خوسيه هاجان - وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم الثلاثاء "لسوء الحظ فإن معدل الوفيات أعلى بكثير مما يدركه الناس، هذا مرض خطير للغاية، ونحن لسنا معتادين على رؤيته".

وأضاف: "أن هناك تراجعًا في مواجهة المرض، كما أن هناك حالات تفش تحدث في جميع أنحاء العالم، ما تسبب في خسارة كل من (بريطانيا - اليونان - جمهورية التشيك - ألبانيا) لوضع الخلو من الحصبة في أغسطس الماضي".

يُشار إلى أن حالات الوفيات جراء الحصبة بلغت في جزيرة (ساموا) 55 شخصًا، أغلبهم من الأطفال دون سن الرابعة من العمر، فيما أعلنت سلطات الجزيرة حالة الطوارئ في 15 نوفمبر الماضي، ثم أطلقت برنامج تطعيم إلزاميا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك الأطفال ، والنساء في سن الإنجاب.

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