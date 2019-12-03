شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات وأعراض كسر الوِرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور العظام من الإصابات التى تحتاج وقتا طويلا لعلاجها وقد يصل الأمر إلى إجراء عمليات جراحية، وكسر الورك هو كسر في الجزء العلوي من عظم الفخذ، وهى إصابات شائعة بسبب السقوط أو الإصابة على جانب الفخذ.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عوامل تزيد من خطر إصابة كسر في الفخذ وهى:

الحالات الطبية مثل هشاشة العظام يمكن أن تضعف العظام وتزيد من خطر الإصابة بكسر في الفخذ، كما يزيد الخطر كلما تقدم العمر نتيجة لقلة كتلة العظم فيتعرض المسنون لخطر متزايد لكسر في الفخذ بسبب مشاكل التوازن أو فقدان البصر أو غيرها من الأمراض.

ما هي علامات وأعراض كسر الورك؟

ألم في الفخذ العلوي أو الفخذ أو الأرداف.

ألم عند الثني أو تدوير الفخذ.

صعوبة أو عدم القدرة على وضع الوزن على ساقك والمشي.

ساق واحدة تبدو أقصر من الأخرى.

Advertisements

كيف يتم تشخيص كسر الورك؟

الأشعة السينية ، التصوير بالرنين المغناطيسي ، أو التصوير المقطعي للورك وعظم الفخذ قد تظهر الكسر

ما الذي يمكن فعله لمنع الإصابة بكسر الورك؟

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تشمل التدريبات التي تقوي الساقين .

يجب على كبار السن استخدم أجهزة المشي ، مثل العصي أو المشاية فى حالة تعثرهم عن التحرك بسهولة.

لمنع السقوط والاصابة بكسور الورك يجب اتباع الآتى لزيادة الأمان فى المنزل:

حسّن الإضاءة فى المنزل حتى تتمكن من رؤية المكان الذي تسير فيه بشكل أفضل.

أضف السور على جانبي السلالم.

أزل السجاد والأشياء الأخرى التي يمكن أن تسبب السقوط.

لتجنب الإصابة بكسر الورك اتبع الآتى:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين D وتناول المزيد من منتجات الألبان ، مثل الحليب والجبن ، للكالسيوم. السبانخ ، السلمون ، والفاصوليا المجففة هي أيضا مصادر جيدة للكالسيوم.

قد يتم تدعيم الحبوب والخبز وعصير البرتقال بفيتامين (د) ، كما يمكنك الحصول على فيتامين (د) من التعرض لأشعة الشمس .