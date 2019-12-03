زوجان تشاجرا مرة وحيدة في 50 عامًا يكشفان سر العلاقة القوية التي تجمعهما

لندن ـ سليم كرم
فاز زوجان بريطانيان بجائزة تقدمها إحدى الشركات لأسعد زوجين في البلاد، بعد ما زعما بأنهم تشاجرا مرة واحدة طيلة فترة زواجهما الممتدة على مدى 50 عاما.ووفقا لصحيفة "ديلي ريكورد"، أمضى باري وليزلي هولمز نحو أسبوعين فقط بعيدين عن بعضهما، مؤكدان أن مشاعر الحب التي تجمعهما أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى.والتقى الزوجان في سن الشباب وعقدا قرانهما بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد باري الـ21 في 1969، الذي وصف زواجه من ليزلي بأنه أفضل هدية حصل عليها.ويؤكد الزوجان أنهما منذ زواجهما لا ينفصلان عن بعضهما، ولا يزالان يستمتعان بالرحلات وتناول الطعام خرج المنزل، وأن السبب في سعادتهما روح الدعابة المشتركة.
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