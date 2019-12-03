دراسة تؤكد أن غسل الأسنان بالفرشة يقلل من الإصابة بمرض القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات على الأقل يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بأكثر من 10%.

وربط الباحثون تنظيف الأسنان بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تتسبب في معدل غير منتظم في ضربات القلب.

ويُعتقد أن التنظيف المتكرر بالفرشاة يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من دخول مجرى الدم.

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وفحص العلماء في كوريا الجنوبية العلاقة بين صحة الفم ومشاكل القلب في دراسة شملت 161000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما، ممن كان لديهم فحص طبي روتيني بين عامي 2003 و2004.

وبحلول وقت المتابعة بعد عشر سنوات، كان نحو 5% من المشاركين أصيبوا بقصور في القلب و3% بالرجفان الأذيني.

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وارتبط تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم مع انخفاض خطر الإصابة بقصور في القلب بنسبة 12% وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10%.

وكانت النتائج مستقلة عن عوامل منها العمر والجنس والوضع المالي وممارسة التمارين بانتظام واستهلاك الكحول ومؤشر كتلة الجسم.

وأظهرت دراسات أخرى أن سوء النظافة الفموية يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم مسببة للالتهاب في الجسم، وهذا يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب وفشله، بالإضافة إلى ضعف قدرته على ضخ الدم أو الاسترخاء وملء الدم.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور تاي جين سونغ من جامعة إيوها النسائية في سيئول: "درسنا مجموعة كبيرة على مدى فترة طويلة، ما يجعل نتائجنا قوية".

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