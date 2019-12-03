تعرف على طرق التعامل مع الطفل الكثير الكذب في المراحل العمرية المختلفة

في بعض الأحيان لا يمكن أن نطلق على كل ما يخبرنا به الطفل أنه كذب، فهو يتخيل ويعتقد أنه يقول الصدق، ولذلك فكل مرحلة عمرية من عمر الطفل لها معاييرها، ولا يمكن أن تعاقبي الطفل على خياله مثلاَ فهذا مظهر سلوكي يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة.

الأخصائية التربوية الأستاذة صباح الشاويش تقدم لك المعلومات التالية عن كذب الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل الكثير الكذب...

الأطفال أقل من ثماني سنوات:

يجب أن يكون كل ما حول الطفل في البيت في مكان بعيد وآمن حتى لا يضطر لكي يكذب، فهو يريد أن يكتشف وحين يعرف أنك سوف تعاقبينه فهو سوف يكذب، فمثلاً لا تضعي اكسسواراتك تحت متناول يد الصغيرة فهي سوف تجرب ارتداءها وربما أتلفتها وحين تسأليها فهي سوف تنكر خوفاً من العقاب، والصغير سيعبث بأوراق ونظارة الأب ولكن يجب أن يكون كل شيء في أمان ثم قومي بتديل سلوك الطفل لكي لا يضطر للكذب.

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في سن ما تحت الثامنة يكون الطفل خيالياًن يعني أنه سوف يخبرك عن الجار الذي له أنياباً بارزة أو الغوريلا التي تسلقت سور المنزل، فكل هذه خيالات استمعي لها جيداً ثم أخبريه أنها خيالات ولا يمكن أن تصنفيها على أنها أكاذيب.



بعد عمر الثماني سنوات:

قدمي له الوعظ العام الموجه له ولباقي اخوته في حال اكتشفت أن طفلك قد أصبح كثير الكذب.

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أخبري طفلك عن عواقب الكذب عند الله، وأن الإنسان صادق هو إنسان محبوب عند الله ويكتب مع الشهداء.

يجب أن تظهري مساوئ الكذب وعواقبه.

ويجب أن تشجعيه بكلام طيب وبأن الأشخاص الذين يكذبون لا يحبهم الناس حين يكتشفون كذبهم.

حدثي طفلك عن قصص الصدق في السيرة النبوية وقصص القدماء والأبطال الذين كانوا صادقين حتى لو كلفهم الأمر حياتهم وبأن الصدق منجاة، وأن الكاذب لو نجا مرة فهو لن ينجو كل مرة.

يجب أن تعاقبي طفلك في حال الكذب عقاباً فورياً دون تأجيل، والعقاب لا يكون بدنياً لأن هناك أطفالاً يعتادون الضرب ولا يؤثر فيهم، في حال كذبه اطلبي منه تنظيف الحديقة، نسخ سورة من القرآن الكريم، نسخ جدول الضرب وهكذا.

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