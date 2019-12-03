شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن نزيف الأوعية الدموية من الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص للتعرض لحدوث نزيف في الأوعية الدموية في الأنف، وهذا الأمر يتسبب في شعور المصاب بالقلق والتوتر، ولذا خلال التقرير التالى سنتعرف على كل ما يخص هذا الأمر وذلك وفقا لموقع " medicinenet و webmd".



نزيف الأوعية الدموية من الأنف

ما هي مشكلة نزيف الأوعية الدموية في الأنف؟

يصاب البعض بالنزف من الأوعية الدموية الموجودة في الأنف، وهي مشكلة شائعة عند الكثيرون، والسب فيها هو جفاف يصاب به الأوعية المتواجدة في الأنف، وعند الإصابة بها يجب الذهاب للطبيب للتعرف على أفضل طرق العلاج لوقف النزيف.

ما هي أسباب الإصابة بنزيف الأوعية الدموية من الأنف؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف الأوعية الدموية من الأنف، ومنها:

-جفاف المخاط المتواجد في الأنف يتسبب في حدوث نزيف في الأنف.

-التعرض لحادث في الأنف يزيد من فرص حدوث نزيف نتيجة لتأثر الأوعية الدموية.

-عند تناول بعض الأدوية كالمسكنات ومضادات الالتهابات يزداد فرص الإصابة بنزيف الأنف.

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-كما أن الإصابة بنزلات البرد قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر.



ما هي اسباب نزيف الأوعية الدموية من الأنف

-ارتفاع ضغط الدم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر.

-تناول الأدوية المتخصصة في السيولة.

-وتعلب التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل دورا كبيرا في زيادة فرص الإصابة بنزيف الأنف.

علاج نزيف الأوعية الدموية في الأنف؟

هناك نوعان من العلاج الأول في المنزل ويجب خلاله ترطيب الأنف وتجنب إصابة الأخشة بالجفاف، والعلاج الثاني وهو الذهاب للطبيب ويتم عن طريق ذلك كتابة بعض الأدوية التي تساهم بشكل كبير في وقف النزيف بالإضافة إلي تناول مضادات حيوية وإجراء كي للأوردة المسببة للنزيف.