فوائد لا تعرفها عن المايونيز!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

يٌستعمل المايونيز عادة لاعداد الصلصات، ولكن اليوم بات يُستعمل أيضاً كمستحضر تجميل لنضارة البشرة، إليك بعضاً من أقنعة المايونيز المختلفة لنضارة بشرتك:



- لترطيب البشرة: قومي بوضع كوب من المايونيز البارد على بشرتك، وزّعيه جيدًا، واتركيه على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثمّ اغسليه بالماء الدافئ.

يمكنك إضافة ملعقة من زيت الأطفال مع المايونيز للتخلص من رائحة المايونيز القوية.

- لنضارة البشرة: أحضري نصف ملعقة من المايونيز+ بياض بيضة+ ملعقة من زيت اللوز.

امزجي المكونات معاً، وضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لربع ساعة، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

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- لتنظيف البشرة: اخلطي ملعقتين من الحليب خالي الدسم+ ملعقتين من المايونيز+ قطرات من عصير الليمون.

اغسلي وجهك بالماء أولاً، ثمّ وزعي الخليط على بشرتك، واتركيه لربع ساعة، ثم دلكي بشرتك بلطف بأطراف الأصابع، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

- لتغذية البشرة: أحضري ملعقتين من المايونيز+ كوباً من اللوز المقشر المطحون+ ملعقة من زيت الزيتون.

امزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة، وزّعيها على بشرتك ورقبتك مع التدليك، واتركيها لربع ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك جيداً بالماء الفاتر.

- لتفتيح البشرة: أحضري 3 ملاعق من الترمس المطحون+ ملعقتين من الحليب+ ملعقة من العسل+ ملعقتين من المايونيز.

امزجي الكلّ جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك قليلاً، وزعيه على بشرتك، واتركيه لنصف ساعة أو حتى يجفّ، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.