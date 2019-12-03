في 3 خطوات.. تخلص من القشرة بشكل نهائي

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تعاني بعض الفتيات من مشكلة قشرة الشعر المزعجة التي تفسد شكل شعرهن، وفي بعض الاحيان تسبب الاحراج نتيجة تساقط القشرة على ملابسهن، ولذلك إليك بعض الطرق الطبيعية للتخلص من القشرة بشكل نهائي:



- اخلطي بضع قطرات من عصير الحامض مع بيضة كاملة، واخفقي الخليط جيداً للحصول على قوام كريمي.

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صبي الخليط في زجاجة سبراي ويوزع على كامل الشعر وفروة الرأس، واستخدمي مشط ذو أسنان واسعة لتمشيط الشعر وضمان تغلغل الخليط بين خصلات الشعر، من ثم غطى الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ربع ساعة، بعد ذلك إستخدمي الشامبو والبلسم كالمعتاد.

- استخدمي اللبن أو الزبادي بعد غسل الشعر جيداً من خلال فركه على فروة الرأس، ويترك لمدة 15 دقيقة، ويغسل بعد ذلك بالمياه والشامبو.

- ضعي زيت الزيتون قبل غسل الشعر بنحو 10 دقائق، ثم يوضع مرة أخرى قبل النوم مع تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويرفع في الصباح، ويغسل جيداً.