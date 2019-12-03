هكذا تتخلصين من إدمان الحلوى!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

هل تعاني من نهم تناول الحلوى ولا يمكنك الاستغناء عنها والانتظام في نظام غذائي او حمية غذائية متوازنة لإنقاص الوزن بسبب هذه المشكلة، التخلص من ادمان الحلوى ليس سهلا ولكنه يحتاج إلى إرادة وخطوات بسيطة تدعمك وتساعدك على ذلك.



إليك مجموعة من الخطوات البسيطة التي ستساعدك على الاستغناء عن الحلوى، إجعليها ضمن روتينك الغذائي اليومي:

1- حاولي إيجاد بديل للحلوى : استبدلي الحلوى الصناعية بأخرى طبيعية مثل الفاكهة والمشروبات الغازية يمكنك استبدالها بالعصائر الطبيعية.

2- استخدام زيت جوز الهند : يحتوي زيت جوز الهند على نسبة متوسطة من الأحماض الدهنية الصحية فلا يتم تخزينها في الجسم مثل الزيوت الأخرى، لذا احرصي على استخدامه في طعامك هو وزيت الزيتون.

3- استخدام إضاءة جيدة لحجرة الطعام : فافضاءة المنخفضة تشعر الجسم بالخمول وتدفعه إلى تناول المزيد من الأطعمة والعكس صحيح فالإضاءة الجيدة تمنحك الطاقة وتساعدك في التحكم بكميات الطعام التي تتناولها.

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4- استخدام أطباق ذات ألوان غامقة : فقد أثبتت الدراسات التي أقيمت مؤخرا ان هناك علاقة وثيقة بين ألوان الأطباق التي نتناول فيها الطعام وبين كمية الأكل التي نتناوله، لذا احرصي على تناول الطعام في أطباق بألوان غير ألوان الخضروات فابتعدي عن ألوان الأصفر والأحمر والأخضر والبرتقالي فإنها تجعلك تتناولين كميات أكثر من الطعام.

5- استخدام شموع الفانيليا : والتي تشير إلى رائحة الحلوى فقد أثبتت البحوث ان من يعد الطعام لا يتناوله بكميات كبيرة نظرا لأنه اكتفى برائحة الطهي وتشبع منها، جربي تلك الخدعة والتي ستؤتي معك بنتيجة رائعة.

6- ابق منشغلا : عن شعورك بالرغبة في تناول الحلوى قم بتشتيت تفكيرك عن تلك النقطة عن طريق النزول والسير قليلا او اللعب مع أطفالك أو انجاز إحدى المهمات التي تتطلب تركيزا.

7- تناول الطعام بانتظام : الانتظام في مواعيد وجباتك على مدار اليوم لتنظيم معدل السكر بالدم فعند انخفاض تلك المعدلات يشعرك بالرغبة الشديدة في تناول السكريات.

8- لا تحرم نفسك تماما من الحلوى : فالحرمان التام لن يوفر لك فرصة لنظام غائي متوازن وستتصل في النهاية إلى احتياجك الشديد للسكريات لذا يمكنك تناول قطعة كوكيز صغيرة يوميا أو مكعب سوكولاتة سوداء فإنها ستشعرك بالرضا وبالوقت ذاته لن تشعر بالحرمان من الحلوى المفضلة لديك.