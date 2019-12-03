تعرف على المشروب الصحّي الذي يحميك من أمراض عدّة!

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

عند تناول ثلاثة الى خمس فناجين من القهوة يومياً يخفف من خطر الموت المبكر الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والباركنسون، كما تحمي أيضاً من الاكتئاب والانتحار، وذلك حسب ما أشار اليه باحثون من جامعة هارفرد.



حيث عمد الباحثون إلى مقارنة المعطيات الطبية وسلوك الأشخاص الذين يشربون القليل أو الكثير من القهوة، مع مستهلكيها باعتدال، ارتكزت هذه الأعمال على تجميع معطيات وعلى أسئلة قام المشتركون بالإجابة عنها، وهي تتناول وضعهم الصحّي ونمط حياتهم خلال (30 عاماً).

لم تتمكن هذه الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "Circulation"، من تحديد الرابط بين القهوة والوقاية من بعض الأمراض، إلاّ أنها وجدت علاقة ببعض الدراسات السابقة التي تشير إلى أنّ القهوة تحتوي على بعض المركبات الناشطة بيولوجياً والتي تخفّف من مقاومة الأنسولين والالتهابات، إلاّ أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة السبب.

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اضافة الى فوائد صحية أخرى للقهوة، بحسب دراسة قام بها باحثون من جامعة تكساس ونشرت في المجلة العلمية "Plos One"، تبيّن أنّ القهوة تخفّف من مشاكل الانتصاب بنسبة 42%، مما يستدعي على الرجل احتساء ثلاث فناجين من القهوة يومياً، لأنّ الكافيين يرخي شرايين العضو الذكري مما يزيد من تدفّق الدم.

والقهوة مفيدة لعلاج صداع الرأس بحسب باحثي عيادة "باراكسل إنترناشيونال" في الولايات المتحدة المتخصصة في إجراء البحوث الطبية، وهم يوصون بتناول فنجان قهوة واحد في اليوم مع أخذ دواء الباراسيتامول لأنّ مادتي الباراسيتامول والكافيين تعملان أكثر معاً على مكافحة الصداع الناجم عن التعب والإجهاد.

وتبين أيضاً أنّ القهوة تقي من تعفّن الأسنان وفق دراسة قام بها باحثون من جامعة "ريو دي جينيرو" البرازيلية، إن قام الفرد باحتساء فنجان قهوة بانتظام، وهذا بحسب النتائج التي نشرت في المجلّة العلمية "Letters in Applied Microbiology".

إلاّ أنه يجب تجنّب تناولها قبل النوم لأنها تسبب الأرق، لأنّ كمية الكافيين التي تحتويها تأخر الدورة الطبيعية للنوم التي ترسل اشارات على مستوى الخلايا في الجسم عن مواعيد النوم والاستيقاظ.