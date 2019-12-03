شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتحسين صحة القلب.. عشان يفضل شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من أكثر الأمراض التى تسبب الوفيات حول العالم، ووفقاً للإحصائيات فى بريطانيا هناك 7400 شخصاً يموتون بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية كل شهر، كما أن أكثر من 900 ألف امرأة تعانين من أمراض القلب، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لتحسين صحة القلب، وفقاً لموقع " benenden".

نصائح لتحسين صحة القلب

التوقف عن التدخين

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، يصاب المدخنون بنوبة قلبية بمعدل الضعفين من أولئك الذين لم يدخنوا أبدًا،أحد الأسباب هو أن التدخين يدمر بطانة الشرايين، مما يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية التي تضيق الشرايين، وبعد عام واحد فقط من الإقلاع عن التدخين يقل خطر الأزمة القلبية إلى النصف.

تقليل الدهون المشبعة و"الكوليسترول السيئ"

الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، يمكن العثور على الدهون المشبعة في الأطعمة المقلية والمعجنات ومنتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والكريمة والجبن.

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الحفاظ على ضغط الدم

يبلغ ضغط الدم الطبيعي حوالي 120 / 70 ، على الرغم من أن ما يصل إلى 140 / 90 يعتبر ضمن النطاق الطبيعي، غالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض، لذا فإن تغييرات نمط الحياة، مثل الحفاظ على وزن صحي، وخفض نسبة الملح ، مع وضع استراتيجيات للتغلب على التوتر تساعد على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذى يسبب الإصابة بأمراض القلب.

إنقاص وزنك

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، يعمل قلبك بجهد أكبر، لذا يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي إلى تقليل الضغط على قلبك والمساعدة في حمايتك من ارتفاع ضغط الدم وخفض الكوليسترول في الدم ، مما يساعد على الحفاظ على صحة قلبك.

الحفاظ على النشاط البدنى

يساعد النشاط وممارسة الرياضة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، قد تشعر أنه من الصعب دمج التمرين في الحياة اليومية، لكن يمكنك المشي بدلاً من القيادة وأخذ السلالم بدلاً من المصعد.

راقب صحتك

تشير التقديرات إلى أن الفحوصات الدورية منعت 2500 نوبة قلبية أو سكتات دماغية في السنوات الخمس الأولى من حياتهم بسبب تلقي الأشخاص العلاج بعد الفحص إذا لزم الأمر، يمكنك إجراء فحوصات القلب والأوعية الدموية وقراءات الكوليسترول ، وكذلك فحص سرطان الأمعاء ، وفحوصات الدم.