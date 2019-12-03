شكرا لقرائتكم إيبولا يحصد أرواح أكثر من 2200 شخص في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفع عدد ضحايا الإيبولا لأكثر من 2200 شخص شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تعرقلت عملية مكافحة المرض بعد هجومين، الخميس، استهدفا الفرق الصحية العاملة في هذا المجال، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، السبت.

وأودى وباء إيبولا الذي أُعلن تفشيه منذ الأول من آب/أغسطس 2018، بـ2201 شخص، بحسب حصيلة نُشرت السبت. ومنطقة بيني (شمال كيفو) وإيتوري المجاورة هما الأكثر تضرراً.

Advertisements

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنه تم الإبلاغ عن ست حالات مؤكدة بين 20 و26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت المنظمة "خلال الأسبوع الماضي، عرقل العنف واضطرابات كبيرة وهجمات موجّهة فرق مكافحة إيبولا ومنعت الوصول إلى الجماعات المتضررة في أماكن عدة".

وقُتل أربعة من فرق مكافحة إيبولا في هجومين مسلحين ليل الأربعاء- الخميس في بياكاتو (إيتوري) ومانجينا (شمال كيفو)، بحسب منظمة الصحة العالمية.