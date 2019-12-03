شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التهاب اللوز الصديدى معدى.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب اللوزتين من أكثر الأمراض شيوعا خلال فصل الشتاء، وقد يتطور الأمر لظهور بقع صديدية على اللوزتين وهى حالة معدية تنتقل بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين تلاميذ المدارس فى حالة إصابة أحد منهم.

ووفقا لموقع "healthline" تظهر البقع الصديدية على شكل خيوط من اللون الأبيض على اللوزتين أو قد يظهر حول اللوزتين وفي جميع أنحاء الفم، قد تبدو البقع الصديدية البيضاء مثل خطوط في مؤخرة الحلق أو بقع على أو حول اللوزتين، بالإضافة إلى البقع البيضاء ، قد تشعر اللوزتين بالخدش ويجد المريض صعوبة في البلع.

تشمل الأعراض الأخرى التي تصاحب الالتهاب الصديدى للوزتين:

العطس ،التهاب الحلق، السعال، حمى، الم عند البلع، انسداد الأنف، صداع، آلام الجسم ، تورم الغدد الليمفاوية، رائحة الفم الكريهة.

في بعض الأحيان ، قد تواجه صعوبة في التنفس. يمكن أن يحدث هذا إذا أصبحت اللوزتين متورمتين جدًا وتمنع مجرى الهواء جزئيًا.

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غالبًا ما تحدث بقع بيضاء من الصديد على اللوزتين بسبب عده أسباب وهى:عدد كريات الدم البيضاء المعدية

يسبب فيروس إبشتاين بار عدد كريات الدم البيضاء المعدية أو أحادي، إنها عدوى تنتشر عن طريق اللعاب ، ولهذا السبب تسمى أحيانًا "مرض التقبيل"، الأشخاص الذين يصابون بهذه العدوى سوف يتعرضون في كثير من الأحيان إلى بقع بيضاء من الصديد حول اللوزتين.

بكتيريا الحلق

التهاب الحلق ، أو التهاب البلعوم العقدية ، هو مرض معد، البكتيريا العقدية المقيحة تسبب ذلك إنه الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال ، ولكنه يحدث بشكل متكرر في المراهقين والبالغين أيضًا يسبب شرائط بيضاء أو بقع في الحلق، تنتشر البكتيريا غالبًا عن طريق ملامسة قطرات من عطس أو سعال شخص آخر.

التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين هو مصطلح عام يشير إلى إصابة اللوزتين عادة ما تحدث هذه العدوى بسبب البكتيريا أو الفيروسات، عندما تحاول اللوزتين محاربة العدوى ، فإنها تنتفخ ويمكن أن تنتج صديد أبيض.

القلاع الفموي

القلاع الفموي هو عدوى الخميرة التي تحدث فى الفم، الفطريات البيضاء هي السبب الأكثر شيوعا، يمكن أن تظهر أيضًا بقع بيضاء على الجزء الداخلي من الخدين وعلى اللسان وعلى سطح الفم.